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Сыченова Анна Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Анна Иванова
Пол
жен
Номер записи
1540
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Сыченова Матвея Михайлова [1]
Откуда прибыл
с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 821об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 138
01 | Сыченов Матвей Михайлов: 15 / 28 | крестьянин - глава
02 | Сыченова Авдотья Прокофьева: 41 / 54 | крестьянская вдова - мать Сыченова Матвея Михайлова [1]
03 | Сыченова Анна Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Сыченова Матвея Михайлова [1]
04 | Сыченов Петр Михайлов: 3 / 16 | крестьянин - брат Сыченова Матвея Михайлова [1]
05 | Сыченова Аксинья Михайлова: 20 / - | крестьянка - сестра Сыченова Матвея Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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