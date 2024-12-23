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Сыченова Варвара Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сыченова Варвара Тихонова
Пол
жен
Номер записи
1535
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Сыченова Тихона Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 821об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 136
01 | Сыченов Тихон Иванов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Сыченова Матрена Иванова: 24 / 37 | крестьянка - братаниха Сыченова Тихона Иванова [1]
03 | Сыченова Прасковья Лаврентьева: 25 / 38 | крестьянка - жена Сыченова Тихона Иванова [1]
04 | Сыченов Петр Тихонов: 8 / - | крестьянин - сын Сыченова Тихона Иванова [1]
05 | Сыченова Аграфена Тихонова: 14 / - | крестьянка - дочь Сыченова Тихона Иванова [1]
06 | Сыченова Варвара Тихонова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Сыченова Тихона Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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