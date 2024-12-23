Пудков Филипп Алексеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Пудков Филипп Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1526
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 135
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Пудкова Алексея Дмитриева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 821
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 135
01 | Пудков Алексей Дмитриев: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Пудкова Софья Андреева: 61 / - | крестьянка - жена Пудкова Алексея Дмитриева [1]
03 | Пудков Филипп Алексеев: 25 / 38 | крестьянин - сын Пудкова Алексея Дмитриева [1]
04 | Пудкова Татьяна Фаддеева: 18 / 31 | крестьянка - жена Пудкова Филиппа Алексеева [3]
05 | Пудков Василий Филиппов: - / 3 | крестьянин - сын Пудкова Филиппа Алексеева [3]
06 | Пудкова Анна Филиппова: - / 2 | крестьянка - дочь Пудкова Филиппа Алексеева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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