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Пудкова Софья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Пудкова Софья Андреева
Пол
жен
Номер записи
1525
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Пудкова Алексея Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1721
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 821
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 135
01 | Пудков Алексей Дмитриев: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Пудкова Софья Андреева: 61 / - | крестьянка - жена Пудкова Алексея Дмитриева [1]
03 | Пудков Филипп Алексеев: 25 / 38 | крестьянин - сын Пудкова Алексея Дмитриева [1]
04 | Пудкова Татьяна Фаддеева: 18 / 31 | крестьянка - жена Пудкова Филиппа Алексеева [3]
05 | Пудков Василий Филиппов: - / 3 | крестьянин - сын Пудкова Филиппа Алексеева [3]
06 | Пудкова Анна Филиппова: - / 2 | крестьянка - дочь Пудкова Филиппа Алексеева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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