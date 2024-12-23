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Болавленкова Татьяна Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленкова Татьяна Ильина
Пол
жен
Номер записи
1517
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
20
Родственная связь
дочь Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 820об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 134
01 | Болавленков Илья Федоров: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Аксинья Иванова: 67 / - | крестьянка - жена Болавленкова Ильи Федорова [1]
03 | Болавленкова Авдотья Леонтьева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Болавленкова Ильи Федорова [1]
04 | Болавленков Семен Григорьев: 41 / 54 | крестьянин - племянник Болавленкова Ильи Федорова [1]
05 | Болавленкова Степанида Алексеева: 41 / 54 | крестьянка - жена Болавленкова Семена Григорьева [4]
06 | Болавленков Еким Лаврентьев: 41 / 54 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
07 | Болавленкова Прасковья Иванова: 43 / - | крестьянка - жена Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
08 | Болавленков Илья Лаврентьев: 36 / 49 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
09 | Болавленкова Афимья Егорова: 39 / - | крестьянка - жена Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
10 | Болавленков Иван Лаврентьев: 29 / 42 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
11 | Болавленкова Анна Никифорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
12 | Болавленкова Татьяна Семенова: 18 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Семена Григорьева [4]
13 | Болавленков Василий Екимов: 9 / 22 | крестьянин - сын Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
14 | Болавленкова Аксинья Петрова: - / 26 | крестьянка - жена Болавленкова Василия Екимова [13]
15 | Болавленкова Агафья Екимова: 19 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
16 | Болавленков Ермолай Ильин: 14 / 27 | крестьянин - сын Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
17 | Болавленкова Анастасия Афанасьева: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Ермолая Ильина [16]
18 | Болавленков Михаил Ильин: 10 / - | крестьянин - сын Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
19 | Болавленкова Прасковья Ильина: 9 / 22 | крестьянка - дочь Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
20 | Болавленкова Татьяна Ильина: 0 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
21 | Болавленков Петр Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
22 | Болавленкова Прасковья Иванова: 5 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
23 | Болавленкова Авдотья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
24 | Болавленкова Варвара Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
25 | Болавленков Иван Васильев: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Василия Екимова [13]
26 | Болавленков Николай Васильев: - / 2 | крестьянин - сын Болавленкова Василия Екимова [13]
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