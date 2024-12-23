Болавленкова Прасковья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Болавленкова Прасковья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1504
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 134
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 820
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 134
01 | Болавленков Илья Федоров: 63 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Аксинья Иванова: 67 / - | крестьянка - жена Болавленкова Ильи Федорова [1]
03 | Болавленкова Авдотья Леонтьева: 59 / - | крестьянская вдова - сноха Болавленкова Ильи Федорова [1]
04 | Болавленков Семен Григорьев: 41 / 54 | крестьянин - племянник Болавленкова Ильи Федорова [1]
05 | Болавленкова Степанида Алексеева: 41 / 54 | крестьянка - жена Болавленкова Семена Григорьева [4]
06 | Болавленков Еким Лаврентьев: 41 / 54 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
07 | Болавленкова Прасковья Иванова: 43 / - | крестьянка - жена Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
08 | Болавленков Илья Лаврентьев: 36 / 49 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
09 | Болавленкова Афимья Егорова: 39 / - | крестьянка - жена Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
10 | Болавленков Иван Лаврентьев: 29 / 42 | крестьянин - сын Болавленковой Авдотьи Леонтьевой [3]
11 | Болавленкова Анна Никифорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
12 | Болавленкова Татьяна Семенова: 18 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Семена Григорьева [4]
13 | Болавленков Василий Екимов: 9 / 22 | крестьянин - сын Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
14 | Болавленкова Аксинья Петрова: - / 26 | крестьянка - жена Болавленкова Василия Екимова [13]
15 | Болавленкова Агафья Екимова: 19 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Екима Лаврентьева [6]
16 | Болавленков Ермолай Ильин: 14 / 27 | крестьянин - сын Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
17 | Болавленкова Анастасия Афанасьева: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Ермолая Ильина [16]
18 | Болавленков Михаил Ильин: 10 / - | крестьянин - сын Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
19 | Болавленкова Прасковья Ильина: 9 / 22 | крестьянка - дочь Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
20 | Болавленкова Татьяна Ильина: 0 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ильи Лаврентьева [8]
21 | Болавленков Петр Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
22 | Болавленкова Прасковья Иванова: 5 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
23 | Болавленкова Авдотья Иванова: 0 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
24 | Болавленкова Варвара Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Лаврентьева [10]
25 | Болавленков Иван Васильев: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Василия Екимова [13]
26 | Болавленков Николай Васильев: - / 2 | крестьянин - сын Болавленкова Василия Екимова [13]
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