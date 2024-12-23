Болавленков Иван Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Болавленков Иван Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1497
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 133
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Болавленкова Никиты Алексеева [6]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Болавленков Алексей Тимофеев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Ирина Макарова: 46 / 59 | крестьянка - жена Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
03 | Болавленков Николай Алексеев: 19 / - | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
04 | Болавленкова Агафья Петрова: 18 / 31 | крестьянка - жена Болавленкова Николая Алексеева [3]
05 | Болавленков Никита Алексеев: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
06 | Болавленкова Авдотья Павлова: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Алексеева [5]
07 | Болавленков Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Никиты Алексеева [6]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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