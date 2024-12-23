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Болавленков Никита Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленков Никита Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1495
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Болавленков Алексей Тимофеев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Ирина Макарова: 46 / 59 | крестьянка - жена Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
03 | Болавленков Николай Алексеев: 19 / - | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
04 | Болавленкова Агафья Петрова: 18 / 31 | крестьянка - жена Болавленкова Николая Алексеева [3]
05 | Болавленков Никита Алексеев: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
06 | Болавленкова Авдотья Павлова: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Алексеева [5]
07 | Болавленков Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Никиты Алексеева [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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