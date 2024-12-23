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Болавленкова Агафья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленкова Агафья Петрова
Пол
жен
Номер записи
1494
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Болавленкова Николая Алексеева [3]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 133
01 | Болавленков Алексей Тимофеев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Ирина Макарова: 46 / 59 | крестьянка - жена Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
03 | Болавленков Николай Алексеев: 19 / - | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
04 | Болавленкова Агафья Петрова: 18 / 31 | крестьянка - жена Болавленкова Николая Алексеева [3]
05 | Болавленков Никита Алексеев: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Алексея Тимофеева [1]
06 | Болавленкова Авдотья Павлова: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Алексеева [5]
07 | Болавленков Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Никиты Алексеева [6]
Комментарий наборщика
В тексте ревизии ошибка: возраст по текущей РС указан 21 год вместо 31.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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