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Дарья Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Дарья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1484
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Михаила Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1751
Год смерти
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 132
01 | Иван Семенов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Иванова: 51 / - | крестьянка - жена Ивана Семенова [1]
03 | Михаил Иванов: 36 / 49 | крестьянин - сын Ивана Семенова [1]
04 | Дарья Алексеева: 31 / - | крестьянка - жена Михаила Иванова [3]
05 | Иван Михайлов: 9 / 22 | крестьянин - сын Михаила Иванова [3]
06 | Татьяна Петрова: - / 23 | крестьянка - жена Ивана Михайлова [5]
07 | Данила Михайлов: 5 / 18 | крестьянин - сын Михаила Иванова [3]
08 | Аксинья Михайлова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
09 | Авдотья Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
10 | Аксинья Михайлова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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