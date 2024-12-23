Михаил Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Михаил Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1483
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 132
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана Семенова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 132
01 | Иван Семенов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Анастасия Иванова: 51 / - | крестьянка - жена Ивана Семенова [1]
03 | Михаил Иванов: 36 / 49 | крестьянин - сын Ивана Семенова [1]
04 | Дарья Алексеева: 31 / - | крестьянка - жена Михаила Иванова [3]
05 | Иван Михайлов: 9 / 22 | крестьянин - сын Михаила Иванова [3]
06 | Татьяна Петрова: - / 23 | крестьянка - жена Ивана Михайлова [5]
07 | Данила Михайлов: 5 / 18 | крестьянин - сын Михаила Иванова [3]
08 | Аксинья Михайлова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
09 | Авдотья Михайлова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
10 | Аксинья Михайлова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Михаила Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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