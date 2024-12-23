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Болавленков Степан Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленков Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
1477
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
131
Номер в семье/дворе
23
Родственная связь
сын Болавленкова Ивана Степанова [16]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 819
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 131
01 | Болавленков Тимофей Тимофеев: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленков Степан Тимофеев: 51 / 64 | крестьянин - сын Болавленкова Тимофея Тимофеева [1]
03 | Болавленкова Соломонида Андреева: 49 / 62 | крестьянка - жена Болавленкова Степана Тимофеева [2]
04 | Болавленкова Авдотья Андреева: 52 / 65 | крестьянская вдова - сноха Болавленкова Тимофея Тимофеева [1]
05 | Болавленков Степан Тимофеев: 40 / - | крестьянин - сын Болавленкова Тимофея Тимофеева [1]
06 | Болавленкова Ульяна Федорова: 41 / 54 | крестьянка - жена Болавленкова Степана Тимофеева [5]
07 | Болавленков Григорий Степанов: 22 / 35 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [2]
08 | Болавленкова Марфа Дмитриева: - / 33 | крестьянка - жена Болавленкова Григория Степанова [7]
09 | Болавленков Петр Степанов: 16 / 29 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [2]
10 | Болавленкова Афимья Егорова: - / 23 | крестьянка - жена Болавленкова Петра Степанова [9]
11 | Болавленкова Прасковья Степанова: 24 / 37 | крестьянка - дочь Болавленкова Степана Тимофеева [2]
12 | Болавленкова Анна Степанова: 12 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Степана Тимофеева [2]
13 | Болавленков Никита Степанов: 23 / 36 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [5]
14 | Болавленкова Варвара Яковлева: 26 / - | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Степанова [13]
15 | Болавленкова Аксинья Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Степанова [13]
16 | Болавленков Иван Степанов: 20 / 33 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [5]
17 | Болавленкова Прасковья Александрова: 19 / 32 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Степанова [16]
18 | Болавленков Иван Степанов: 14 / 27 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [5]
19 | Болавленкова Татьяна Карпова: - / 23 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Степанова [18]
20 | Болавленков Михаил Степанов: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Степана Тимофеева [5]
21 | Болавленков Андрей Никитин: 2 / 15 | крестьянин - сын Болавленкова Никиты Степанова [13]
22 | Болавленкова Ирина Никитина: 1 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Никиты Степанова [13]
23 | Болавленков Степан Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Степанова [16]
24 | Болавленков Василий Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Степанова [16]
25 | Болавленкова Анна Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Степанова [16]
26 | Болавленков Василий Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Степанова [18]
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