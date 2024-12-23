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Болавленкова Пелагея Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленкова Пелагея Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1453
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
130
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Болавленкова Николая Андреянова [1]
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1728
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 817об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 130
01 | Болавленков Николай Андреянов: 19 / 32 | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Пелагея Михайлова: 54 / 67 | крестьянская вдова - мать Болавленкова Николая Андреянова [1]
03 | Болавленкова Лукерья Андреянова: 28 / 41 | крестьянка - сестра Болавленкова Николая Андреянова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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