Болавленков Савва Афанасьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Болавленков Савва Афанасьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1432
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 129
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 61
- Год рождения вычисленный
- 1734
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 816об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 129
01 | Болавленков Иван Афанасьев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Аксинья Иванова: 49 / 62 | крестьянская вдова - сноха Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
03 | Болавленкова Афимья Иванова: 42 / 55 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
04 | Болавленков Савва Афанасьев: 48 / 61 | крестьянин - брат Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
05 | Болавленкова Дарья Кузьмина: 42 / 55 | крестьянка - жена Болавленкова Саввы Афанасьева [4]
06 | Болавленкова Екатерина Иванова: 59 / 72 | крестьянская вдова - сноха Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
07 | Болавленков Иван Иванов: 25 / 38 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
08 | Болавленкова Екатерина Иванова: 18 / - | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
09 | Болавленкова Дарья Иванова: 24 / 37 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Афанасьева [1]
10 | Болавленков Никита Савельев: 17 / 30 | крестьянин - сын Болавленкова Саввы Афанасьева [4]
11 | Болавленкова Екатерина Антонова: - / 28 | крестьянка - жена Болавленкова Никиты Савельева [10]
12 | Болавленков Иван Савельев: 5 / 18 | крестьянин - сын Болавленкова Саввы Афанасьева [4]
13 | Болавленкова Наталья Савельева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Болавленкова Саввы Афанасьева [4]
14 | Болавленков Харитон Семенов: 26 / 39 | крестьянин - сын Болавленковой Екатерины Ивановой [6]
15 | Болавленкова Феодосия Семенова: 18 / - | крестьянка - жена Болавленкова Харитона Семенова [14]
16 | Болавленков Иван Семенов: 21 / 34 | крестьянин - сын Болавленковой Екатерины Ивановой [6]
17 | Болавленкова Матрена Афанасьева: - / 33 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Семенова [16]
18 | Болавленкова Прасковья Семенова: 0 / - | крестьянка - дочь Болавленковой Екатерины Ивановой [6]
19 | Болавленков Иван Харитонов: - / 4 | крестьянин - сын Болавленкова Харитона Семенова [14]
20 | Болавленков Иван Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Семенова [16]
21 | Болавленков Василий Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Болавленкова Ивана Семенова [16]
22 | Болавленкова Авдотья Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Семенова [16]
23 | Болавленкова Анастасия Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Болавленкова Ивана Семенова [16]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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