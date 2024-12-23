Болавленкова Елена Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Болавленкова Елена Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1427
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 128
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Болавленкова Ивана Егорова [3]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 816об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 128
01 | Болавленков Егор Григорьев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Авдотья Антонова: 41 / 54 | крестьянка - жена Болавленкова Егора Григорьева [1]
03 | Болавленков Иван Егоров: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Егора Григорьева [1]
04 | Болавленкова Елена Яковлева: - / 30 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Егорова [3]
05 | Болавленкова Афимья Егорова: - / 12 | крестьянка - дочь Болавленкова Егора Григорьева [1]
- Комментарий наборщика
- Дочь Спирина Якова Степанова (см. л.859 того же дела).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.