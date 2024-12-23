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Болавленков Егор Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Болавленков Егор Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1424
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
128
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 816
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 128
01 | Болавленков Егор Григорьев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Болавленкова Авдотья Антонова: 41 / 54 | крестьянка - жена Болавленкова Егора Григорьева [1]
03 | Болавленков Иван Егоров: 13 / 26 | крестьянин - сын Болавленкова Егора Григорьева [1]
04 | Болавленкова Елена Яковлева: - / 30 | крестьянка - жена Болавленкова Ивана Егорова [3]
05 | Болавленкова Афимья Егорова: - / 12 | крестьянка - дочь Болавленкова Егора Григорьева [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в ревизиях 1782 и 1795 г.г. не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г. Более распространенная форма фамилии к концу XIX века - Баловленков.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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