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Моклокова Матрена Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Моклокова Матрена Степанова
Пол
жен
Номер записи
1402
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Моклокова Степана Егорова [2]
Возраст по прошлой РС
7
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 815об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 126
01 | Моклоков Егор Андреев: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Моклоков Степан Егоров: 40 / 53 | крестьянин - сын Моклокова Егора Андреева [1]
03 | Моклокова Василиса Семенова: 34 / 47 | крестьянка - жена Моклокова Степана Егорова [2]
04 | Моклоков Михаил Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Моклокова Степана Егорова [2]
05 | Моклокова Матрена Степанова: 7 / - | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
06 | Моклокова Василиса Степанова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
07 | Моклокова Аграфена Степанова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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