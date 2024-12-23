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Моклоков Михаил Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Моклоков Михаил Степанов
Пол
муж
Номер записи
1401
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Моклокова Степана Егорова [2]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 815
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 126
01 | Моклоков Егор Андреев: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Моклоков Степан Егоров: 40 / 53 | крестьянин - сын Моклокова Егора Андреева [1]
03 | Моклокова Василиса Семенова: 34 / 47 | крестьянка - жена Моклокова Степана Егорова [2]
04 | Моклоков Михаил Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Моклокова Степана Егорова [2]
05 | Моклокова Матрена Степанова: 7 / - | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
06 | Моклокова Василиса Степанова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
07 | Моклокова Аграфена Степанова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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