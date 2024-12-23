Моклоков Егор Андреев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Моклоков Егор Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1398
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 126
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 61
- Возраст по текущей РС
- 74
- Год рождения вычисленный
- 1721
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 815
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 126
01 | Моклоков Егор Андреев: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Моклоков Степан Егоров: 40 / 53 | крестьянин - сын Моклокова Егора Андреева [1]
03 | Моклокова Василиса Семенова: 34 / 47 | крестьянка - жена Моклокова Степана Егорова [2]
04 | Моклоков Михаил Степанов: 12 / 25 | крестьянин - сын Моклокова Степана Егорова [2]
05 | Моклокова Матрена Степанова: 7 / - | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
06 | Моклокова Василиса Степанова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
07 | Моклокова Аграфена Степанова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Моклокова Степана Егорова [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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