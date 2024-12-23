Моклокова Василиса Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Моклокова Василиса Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1397
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 125
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 815
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 125
01 | Моклоков Иван Моисеев: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Моклоков Семен Моисеев: 35 / 48 | крестьянин - брат Моклокова Ивана Моисеева [1]
03 | Моклокова Анна Кузьмина: 28 / 41 | крестьянка - жена Моклокова Семена Моисеева [2]
04 | Моклоков Михаил Семенов: 6 / 19 | крестьянин - сын Моклокова Семена Моисеева [2]
05 | Моклокова Степанида Семенова: 9 / - | крестьянка - дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
06 | Моклокова Василиса Семенова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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