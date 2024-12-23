Моклокова Василиса Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоклокова Василиса Семенова

Моклокова Василиса Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Моклокова Василиса Семенова
Пол
жен
Номер записи
1397
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 815
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 125
01 | Моклоков Иван Моисеев: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Моклоков Семен Моисеев: 35 / 48 | крестьянин - брат Моклокова Ивана Моисеева [1]
03 | Моклокова Анна Кузьмина: 28 / 41 | крестьянка - жена Моклокова Семена Моисеева [2]
04 | Моклоков Михаил Семенов: 6 / 19 | крестьянин - сын Моклокова Семена Моисеева [2]
05 | Моклокова Степанида Семенова: 9 / - | крестьянка - дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
06 | Моклокова Василиса Семенова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Моклокова Семена Моисеева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.