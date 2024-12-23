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Палихов Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Палихов Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
1389
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Палихова Ивана Васильева [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 814об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 123
01 | Палихов Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Палихова Авдотья Степанова: 32 / - | крестьянка - жена Палихова Ивана Васильева [1]
03 | Палихова Анастасия Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
04 | Палихова Татьяна Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
05 | Палихова Домна Иванова: 8 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
06 | Палихова Аксинья Иванова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
07 | Палихов Иван Иванов: - / 13 | крестьянин - сын Палихова Ивана Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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