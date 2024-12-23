Палихова Домна Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Палихова Домна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1387
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 123
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Палихова Ивана Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 814об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 123
01 | Палихов Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - глава
02 | Палихова Авдотья Степанова: 32 / - | крестьянка - жена Палихова Ивана Васильева [1]
03 | Палихова Анастасия Иванова: 13 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
04 | Палихова Татьяна Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
05 | Палихова Домна Иванова: 8 / - | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
06 | Палихова Аксинья Иванова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Палихова Ивана Васильева [1]
07 | Палихов Иван Иванов: - / 13 | крестьянин - сын Палихова Ивана Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- Выдана в замужество за Михаила Иванова (см. л.779 того же дела).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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