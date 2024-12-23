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Покатова Ирина Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Покатова Ирина Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
1380
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
122
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 814об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 122
01 | Покатов Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Покатова Татьяна Петрова: - / - | крестьянка - сноха Покатова Тимофея Васильева [1]
03 | Покатова Домна Еремеева: 26 / - | крестьянка - жена Покатова Тимофея Васильева [1]
04 | Покатов Иван Тимофеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Покатова Тимофея Васильева [1]
05 | Покатова Марфа Петрова: - / 28 | крестьянка - жена Покатова Ивана Тимофеева [4]
06 | Покатова Афимья Тимофеева: 12 / - | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
07 | Покатова Ирина Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
08 | Покатова Аграфена Тимофеева: - / 5 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
09 | Покатова Пелагея Тимофеева: - / 4 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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