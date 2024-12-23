Покатова Домна Еремеева
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Покатова Домна Еремеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1376
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 122
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Покатова Тимофея Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Год смерти
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 814
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 122
01 | Покатов Тимофей Васильев: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Покатова Татьяна Петрова: - / - | крестьянка - сноха Покатова Тимофея Васильева [1]
03 | Покатова Домна Еремеева: 26 / - | крестьянка - жена Покатова Тимофея Васильева [1]
04 | Покатов Иван Тимофеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Покатова Тимофея Васильева [1]
05 | Покатова Марфа Петрова: - / 28 | крестьянка - жена Покатова Ивана Тимофеева [4]
06 | Покатова Афимья Тимофеева: 12 / - | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
07 | Покатова Ирина Тимофеева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
08 | Покатова Аграфена Тимофеева: - / 5 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
09 | Покатова Пелагея Тимофеева: - / 4 | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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