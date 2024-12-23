Покатов Иван Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Покатов Иван Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1371
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 121
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Покатова Степана Александрова [5]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 814
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 121
01 | Покатов Александр Кузьмин: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Покатова Авдотья Иванова: 51 / 64 | крестьянка - жена Покатова Александра Кузьмина [1]
03 | Покатов Григорий Александров: 33 / 46 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
04 | Покатова Устинья Спиридонова: 26 / 39 | крестьянка - жена Покатова Григория Александрова [3]
05 | Покатов Степан Александров: 23 / 36 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
06 | Покатова Аксинья Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Покатова Степана Александрова [5]
07 | Покатов Герасим Александров: 13 / 26 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
08 | Покатова Акулина Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Покатова Герасима Александрова [7]
09 | Покатова Лукерья Александрова: 14 / - | крестьянка - дочь Покатова Александра Кузьмина [1]
10 | Покатова Аграфена Григорьева: 1 / - | крестьянка - дочь Покатова Григория Александрова [3]
11 | Покатов Степан Григорьев: - / 9 | крестьянин - сын Покатова Григория Александрова [3]
12 | Покатов Степан Степанов: - / 9 | крестьянин - сын Покатова Степана Александрова [5]
13 | Покатов Иван Степанов: - / 6 | крестьянин - сын Покатова Степана Александрова [5]
14 | Покатова Софья Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Покатова Степана Александрова [5]
15 | Покатова Мария Степанова: - / 2 | крестьянка - дочь Покатова Степана Александрова [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.