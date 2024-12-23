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Покатов Степан Александров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Покатов Степан Александров
Пол
муж
Номер записи
1363
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Покатова Александра Кузьмина [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 813об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 121
01 | Покатов Александр Кузьмин: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Покатова Авдотья Иванова: 51 / 64 | крестьянка - жена Покатова Александра Кузьмина [1]
03 | Покатов Григорий Александров: 33 / 46 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
04 | Покатова Устинья Спиридонова: 26 / 39 | крестьянка - жена Покатова Григория Александрова [3]
05 | Покатов Степан Александров: 23 / 36 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
06 | Покатова Аксинья Иванова: 20 / 33 | крестьянка - жена Покатова Степана Александрова [5]
07 | Покатов Герасим Александров: 13 / 26 | крестьянин - сын Покатова Александра Кузьмина [1]
08 | Покатова Акулина Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Покатова Герасима Александрова [7]
09 | Покатова Лукерья Александрова: 14 / - | крестьянка - дочь Покатова Александра Кузьмина [1]
10 | Покатова Аграфена Григорьева: 1 / - | крестьянка - дочь Покатова Григория Александрова [3]
11 | Покатов Степан Григорьев: - / 9 | крестьянин - сын Покатова Григория Александрова [3]
12 | Покатов Степан Степанов: - / 9 | крестьянин - сын Покатова Степана Александрова [5]
13 | Покатов Иван Степанов: - / 6 | крестьянин - сын Покатова Степана Александрова [5]
14 | Покатова Софья Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Покатова Степана Александрова [5]
15 | Покатова Мария Степанова: - / 2 | крестьянка - дочь Покатова Степана Александрова [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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