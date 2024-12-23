Покатова Екатерина Иванова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Покатова Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1353
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 120
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Покатова Фаддея Трофимова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 813
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 120
01 | Покатов Тимофей Трофимов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Покатова Дарья Васильева: 47 / - | крестьянка - жена Покатова Тимофея Трофимова [1]
03 | Покатов Фаддей Трофимов: 48 / - | крестьянин - брат Покатова Тимофея Трофимова [1]
04 | Покатова Екатерина Иванова: 43 / 56 | крестьянка - жена Покатова Фаддея Трофимова [3]
05 | Покатова Авдотья Тимофеева: 22 / - | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Трофимова [1]
06 | Покатов Петр Фаддеев: 19 / - | крестьянин - сын Покатова Фаддея Трофимова [3]
07 | Покатов Федор Фаддеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Покатова Фаддея Трофимова [3]
08 | Покатова Анисья Парфенова: - / 30 | крестьянка - жена Покатова Федора Фаддеева [7]
09 | Покатова Анисья Фаддеева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Покатова Фаддея Трофимова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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