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Покатов Тимофей Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Покатов Тимофей Трофимов
Пол
муж
Номер записи
1350
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
60
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1722
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 813
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 120
01 | Покатов Тимофей Трофимов: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Покатова Дарья Васильева: 47 / - | крестьянка - жена Покатова Тимофея Трофимова [1]
03 | Покатов Фаддей Трофимов: 48 / - | крестьянин - брат Покатова Тимофея Трофимова [1]
04 | Покатова Екатерина Иванова: 43 / 56 | крестьянка - жена Покатова Фаддея Трофимова [3]
05 | Покатова Авдотья Тимофеева: 22 / - | крестьянка - дочь Покатова Тимофея Трофимова [1]
06 | Покатов Петр Фаддеев: 19 / - | крестьянин - сын Покатова Фаддея Трофимова [3]
07 | Покатов Федор Фаддеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Покатова Фаддея Трофимова [3]
08 | Покатова Анисья Парфенова: - / 30 | крестьянка - жена Покатова Федора Фаддеева [7]
09 | Покатова Анисья Фаддеева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Покатова Фаддея Трофимова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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