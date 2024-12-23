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Курношев Захар Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Курношев Захар Иванов
Пол
муж
Номер записи
1332
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Курношева Ивана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 812
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 118
01 | Курношев Иван Васильев: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Курношева Прасковья Иванова: 47 / 60 | крестьянка - жена Курношева Ивана Васильева [1]
03 | Курношев Захар Иванов: 10 / 23 | крестьянин - сын Курношева Ивана Васильева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. фамилия записана через "А".
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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