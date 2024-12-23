Парашенков Максим Михайлов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парашенков Максим Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1326
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 117
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Парашенкова Михаила Иванова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 812
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 117
01 | Парашенков Григорий Иванов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Парашенкова Феодосия Артемьева: 47 / 60 | крестьянка - жена Парашенкова Григория Иванова [1]
03 | Парашенков Михаил Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Парашенкова Григория Иванова [1]
04 | Парашенкова Аграфена Иванова: 36 / - | крестьянка - жена Парашенкова Михаила Иванова [3]
05 | Парашенков Петр Михайлов: 15 / 28 | крестьянин - сын Парашенкова Михаила Иванова [3]
06 | Парашенкова Варвара Тихонова: - / 30 | крестьянка - жена Парашенкова Петра Михайлова [5]
07 | Парашенков Максим Михайлов: 1 / 14 | крестьянин - сын Парашенкова Михаила Иванова [3]
08 | Парашенкова Пелагея Михайлова: 16 / 29 | крестьянка - дочь Парашенкова Михаила Иванова [3]
09 | Парашенков Андрей Петров: - / 5 | крестьянин - сын Парашенкова Петра Михайлова [5]
10 | Парашенкова Авдотья Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Парашенкова Петра Михайлова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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