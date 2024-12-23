Парашенкова Варвара Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарашенкова Варвара Тихонова

Парашенкова Варвара Тихонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парашенкова Варвара Тихонова
Пол
жен
Номер записи
1325
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Парашенкова Петра Михайлова [5]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 812
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 117
01 | Парашенков Григорий Иванов: 51 / 64 | крестьянин - глава
02 | Парашенкова Феодосия Артемьева: 47 / 60 | крестьянка - жена Парашенкова Григория Иванова [1]
03 | Парашенков Михаил Иванов: 33 / 46 | крестьянин - брат Парашенкова Григория Иванова [1]
04 | Парашенкова Аграфена Иванова: 36 / - | крестьянка - жена Парашенкова Михаила Иванова [3]
05 | Парашенков Петр Михайлов: 15 / 28 | крестьянин - сын Парашенкова Михаила Иванова [3]
06 | Парашенкова Варвара Тихонова: - / 30 | крестьянка - жена Парашенкова Петра Михайлова [5]
07 | Парашенков Максим Михайлов: 1 / 14 | крестьянин - сын Парашенкова Михаила Иванова [3]
08 | Парашенкова Пелагея Михайлова: 16 / 29 | крестьянка - дочь Парашенкова Михаила Иванова [3]
09 | Парашенков Андрей Петров: - / 5 | крестьянин - сын Парашенкова Петра Михайлова [5]
10 | Парашенкова Авдотья Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Парашенкова Петра Михайлова [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.