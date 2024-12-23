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Серкова Прасковья Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серкова Прасковья Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
1311
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Серкова Гаврилы Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 811об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 116
01 | Серков Гаврила Иванов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Серкова Ульяна Никитина: 32 / 45 | крестьянка - жена Серкова Гаврилы Иванова [1]
03 | Серков Василий Иванов: 31 / 45 | крестьянин - брат Серкова Гаврилы Иванова [1]
04 | Серкова Авдотья Иванова: 29 / 42 | крестьянка - жена Серкова Василия Иванова [3]
05 | Серков Федор Гаврилов: 8 / 21 | крестьянин - сын Серкова Гаврилы Иванова [1]
06 | Серкова Домна Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Серкова Федора Гаврилова [5]
07 | Серков Алексей Гаврилов: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Гаврилы Иванова [1]
08 | Серкова Прасковья Гаврилова: 13 / - | крестьянка - дочь Серкова Гаврилы Иванова [1]
09 | Серкова Марфа Гаврилова: 10 / - | крестьянка - дочь Серкова Гаврилы Иванова [1]
10 | Серков Клементий Гаврилов: - / 10 | крестьянин - сын Серкова Гаврилы Иванова [1]
11 | Серков Илья Васильев: 7 / 20 | крестьянин - сын Серкова Василия Иванова [3]
12 | Серков Никифор Васильев: 0 / 13 | крестьянин - сын Серкова Василия Иванова [3]
13 | Серкова Марфа Васильева: 10 / - | крестьянка - дочь Серкова Василия Иванова [3]
14 | Серкова Анна Васильева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Серкова Василия Иванова [3]
15 | Серкова Анна Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Серкова Василия Иванова [3]
16 | Серкова Варвара Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Серкова Василия Иванова [3]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Клокова Ивана Сергеева (см. л.841 того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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