Серкова Прасковья Лаврентьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Серкова Прасковья Лаврентьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1296
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 115
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Серкова Петра Кузьмина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 810об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 115
01 | Серков Петр Кузьмин: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Серкова Прасковья Лаврентьева: 41 / 54 | крестьянка - жена Серкова Петра Кузьмина [1]
03 | Серков Илья Кузьмин: 37 / 50 | крестьянин - брат Серкова Петра Кузьмина [1]
04 | Серкова Софья Кондратьева: 31 / 44 | крестьянка - жена Серкова Ильи Кузьмина [3]
05 | Серков Кондратий Петров: 19 / - | крестьянин - сын Серкова Петра Кузьмина [1]
06 | Серков Никита Петров: 7 / 20 | крестьянин - сын Серкова Петра Кузьмина [1]
07 | Серкова Татьяна Петрова: 15 / - | крестьянка - дочь Серкова Петра Кузьмина [1]
08 | Серков Степан Ильин: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Ильи Кузьмина [3]
09 | Серкова Афимья Ильина: 0 / 13 | крестьянка - дочь Серкова Ильи Кузьмина [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.