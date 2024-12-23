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Серков Петр Кузьмин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Серков Петр Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1295
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 810об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 115
01 | Серков Петр Кузьмин: 43 / 56 | крестьянин - глава
02 | Серкова Прасковья Лаврентьева: 41 / 54 | крестьянка - жена Серкова Петра Кузьмина [1]
03 | Серков Илья Кузьмин: 37 / 50 | крестьянин - брат Серкова Петра Кузьмина [1]
04 | Серкова Софья Кондратьева: 31 / 44 | крестьянка - жена Серкова Ильи Кузьмина [3]
05 | Серков Кондратий Петров: 19 / - | крестьянин - сын Серкова Петра Кузьмина [1]
06 | Серков Никита Петров: 7 / 20 | крестьянин - сын Серкова Петра Кузьмина [1]
07 | Серкова Татьяна Петрова: 15 / - | крестьянка - дочь Серкова Петра Кузьмина [1]
08 | Серков Степан Ильин: 3 / 16 | крестьянин - сын Серкова Ильи Кузьмина [3]
09 | Серкова Афимья Ильина: 0 / 13 | крестьянка - дочь Серкова Ильи Кузьмина [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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