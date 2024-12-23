Сапожникова Акулина Леонтьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сапожникова Акулина Леонтьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1294
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 114
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 810об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 114
01 | Сапожников Трофим Семенов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Авдотья Семенова: 39 / - | крестьянская вдова - тетя Сапожникова Трофима Семенова [1]
03 | Сапожникова Ирина Прокофьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Сапожникова Трофима Семенова [1]
04 | Сапожников Леонтий Трофимов: 18 / 31 | крестьянин - сын Сапожникова Трофима Семенова [1]
05 | Сапожникова Авдотья Данилова: - / 30 | крестьянка - жена Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
06 | Сапожникова Пелагея Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Трофима Семенова [1]
07 | Сапожникова Акулина Леонтьева: - / 10 | крестьянка - дочь Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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