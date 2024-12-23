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Сапожников Леонтий Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожников Леонтий Трофимов
Пол
муж
Номер записи
1291
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Сапожникова Трофима Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 810об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 114
01 | Сапожников Трофим Семенов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Авдотья Семенова: 39 / - | крестьянская вдова - тетя Сапожникова Трофима Семенова [1]
03 | Сапожникова Ирина Прокофьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Сапожникова Трофима Семенова [1]
04 | Сапожников Леонтий Трофимов: 18 / 31 | крестьянин - сын Сапожникова Трофима Семенова [1]
05 | Сапожникова Авдотья Данилова: - / 30 | крестьянка - жена Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
06 | Сапожникова Пелагея Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Трофима Семенова [1]
07 | Сапожникова Акулина Леонтьева: - / 10 | крестьянка - дочь Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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