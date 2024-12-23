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Сапожникова Авдотья Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожникова Авдотья Семенова
Пол
жен
Номер записи
1289
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
тетя Сапожникова Трофима Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1788
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 810об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 114
01 | Сапожников Трофим Семенов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Авдотья Семенова: 39 / - | крестьянская вдова - тетя Сапожникова Трофима Семенова [1]
03 | Сапожникова Ирина Прокофьева: 39 / 52 | крестьянка - жена Сапожникова Трофима Семенова [1]
04 | Сапожников Леонтий Трофимов: 18 / 31 | крестьянин - сын Сапожникова Трофима Семенова [1]
05 | Сапожникова Авдотья Данилова: - / 30 | крестьянка - жена Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
06 | Сапожникова Пелагея Трофимова: 11 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Трофима Семенова [1]
07 | Сапожникова Акулина Леонтьева: - / 10 | крестьянка - дочь Сапожникова Леонтия Трофимова [4]
Комментарий наборщика
Вдова Сапожникова Тимофея Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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