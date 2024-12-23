Сапожников Иван Петров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сапожников Иван Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1251
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 113
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат Сапожникова Ивана Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1739
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 809
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 113
01 | Сапожников Иван Петров: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Акулина Сергеева: 57 / - | крестьянская вдова - сноха Сапожникова Ивана Петрова [1]
03 | Сапожникова Авдотья Иванова: 49 / 62 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Петрова [1]
04 | Сапожников Иван Петров: 43 / 56 | крестьянин - брат Сапожникова Ивана Петрова [1]
05 | Сапожникова Авдотья Васильева: 47 / 60 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Петрова [4]
06 | Сапожников Иван Тимофеев: 43 / 56 | крестьянин - племянник Сапожникова Ивана Петрова [1]
07 | Сапожникова Дарья Трофимова: 31 / 44 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
08 | Сапожников Иван Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
09 | Сапожникова Дарья Федорова: 27 / 40 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [8]
10 | Сапожников Николай Иванов: 19 / 32 | крестьянин - приемный сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
11 | Сапожникова Устинья Федорова: 32 / 45 | крестьянка - жена Сапожникова Николая Иванова [10]
12 | Сапожникова Аксинья Иванова: 33 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
13 | Сапожникова Марфа Иванова: 29 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
14 | Сапожникова Прасковья Иванова: 24 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
15 | Сапожникова Дарья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
16 | Сапожникова Дарья Иванова: 19 / 22 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
17 | Сапожников Андрей Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
18 | Сапожникова Меланья Михайлова: - / 25 | крестьянка - жена Сапожникова Андрея Иванова [17]
19 | Сапожников Максим Иванов: 23 / 36 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
20 | Сапожникова Акулина Васильева: - / 40 | крестьянка - жена Сапожникова Максима Иванова [19]
21 | Сапожников Иван Иванов: 22 / 35 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
22 | Сапожникова Софья Васильева: 28 / 41 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [21]
23 | Сапожников Григорий Иванов: 19 / 32 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
24 | Сапожникова Матрена Семенова: 21 / 34 | крестьянка - жена Сапожникова Григория Иванова [23]
25 | Сапожников Иван Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
26 | Сапожникова Елена Александрова: - / 23 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [25]
27 | Сапожников Дмитрий Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
28 | Сапожников Николай Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
29 | Сапожникова Анастасия Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
30 | Сапожникова Наталья Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
31 | Сапожникова Авдотья Иванова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
32 | Сапожников Федор Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
33 | Сапожников Дмитрий Максимов: 7 / 20 | крестьянин - сын Сапожникова Максима Иванова [19]
34 | Сапожникова Феодосия Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Сапожникова Дмитрия Максимова [33]
35 | Сапожникова Авдотья Максимова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Сапожникова Максима Иванова [19]
36 | Сапожников Иван Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Иванова [21]
37 | Сапожников Петр Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Иванова [21]
38 | Сапожникова Татьяна Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Иванова [21]
39 | Сапожникова Аксинья Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Иванова [21]
40 | Сапожникова Татьяна Григорьева: 0 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Григория Иванова [23]
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