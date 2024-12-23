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Сапожникова Авдотья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожникова Авдотья Иванова
Пол
жен
Номер записи
1250
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Сапожникова Ивана Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 809
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 113
01 | Сапожников Иван Петров: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Акулина Сергеева: 57 / - | крестьянская вдова - сноха Сапожникова Ивана Петрова [1]
03 | Сапожникова Авдотья Иванова: 49 / 62 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Петрова [1]
04 | Сапожников Иван Петров: 43 / 56 | крестьянин - брат Сапожникова Ивана Петрова [1]
05 | Сапожникова Авдотья Васильева: 47 / 60 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Петрова [4]
06 | Сапожников Иван Тимофеев: 43 / 56 | крестьянин - племянник Сапожникова Ивана Петрова [1]
07 | Сапожникова Дарья Трофимова: 31 / 44 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
08 | Сапожников Иван Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
09 | Сапожникова Дарья Федорова: 27 / 40 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [8]
10 | Сапожников Николай Иванов: 19 / 32 | крестьянин - приемный сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
11 | Сапожникова Устинья Федорова: 32 / 45 | крестьянка - жена Сапожникова Николая Иванова [10]
12 | Сапожникова Аксинья Иванова: 33 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
13 | Сапожникова Марфа Иванова: 29 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
14 | Сапожникова Прасковья Иванова: 24 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
15 | Сапожникова Дарья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
16 | Сапожникова Дарья Иванова: 19 / 22 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Петрова [1]
17 | Сапожников Андрей Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [1]
18 | Сапожникова Меланья Михайлова: - / 25 | крестьянка - жена Сапожникова Андрея Иванова [17]
19 | Сапожников Максим Иванов: 23 / 36 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
20 | Сапожникова Акулина Васильева: - / 40 | крестьянка - жена Сапожникова Максима Иванова [19]
21 | Сапожников Иван Иванов: 22 / 35 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
22 | Сапожникова Софья Васильева: 28 / 41 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [21]
23 | Сапожников Григорий Иванов: 19 / 32 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Петрова [4]
24 | Сапожникова Матрена Семенова: 21 / 34 | крестьянка - жена Сапожникова Григория Иванова [23]
25 | Сапожников Иван Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
26 | Сапожникова Елена Александрова: - / 23 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [25]
27 | Сапожников Дмитрий Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
28 | Сапожников Николай Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
29 | Сапожникова Анастасия Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
30 | Сапожникова Наталья Иванова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
31 | Сапожникова Авдотья Иванова: 0 / 13 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
32 | Сапожников Федор Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Тимофеева [6]
33 | Сапожников Дмитрий Максимов: 7 / 20 | крестьянин - сын Сапожникова Максима Иванова [19]
34 | Сапожникова Феодосия Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Сапожникова Дмитрия Максимова [33]
35 | Сапожникова Авдотья Максимова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Сапожникова Максима Иванова [19]
36 | Сапожников Иван Иванов: 2 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Иванова [21]
37 | Сапожников Петр Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Иванова [21]
38 | Сапожникова Татьяна Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Иванова [21]
39 | Сапожникова Аксинья Иванова: - / 0 | крестьянка - дочь Сапожникова Ивана Иванова [21]
40 | Сапожникова Татьяна Григорьева: 0 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Григория Иванова [23]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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