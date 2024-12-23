Сапожникова Афимья Ермолаева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сапожникова Афимья Ермолаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1242
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 112
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Сапожникова Федора Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 69
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1795
- Год рождения вычисленный
- 1713
- Год смерти
- 1795
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 808об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 112
01 | Сапожников Федор Степанов: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Афимья Ермолаева: 69 / - | крестьянская вдова - мать Сапожникова Федора Степанова [1]
03 | Сапожникова Матрена Иванова: 24 / 37 | крестьянка - жена Сапожникова Федора Степанова [1]
04 | Сапожникова Прасковья Степанова: 49 / - | крестьянка - сестра Сапожникова Федора Степанова [1]
05 | Сапожников Кузьма Федоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
06 | Сапожников Дмитрий Федоров: - / 4 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
07 | Сапожников Алексей Федоров: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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