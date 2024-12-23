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Сапожников Федор Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожников Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
1241
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 808об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 112
01 | Сапожников Федор Степанов: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Афимья Ермолаева: 69 / - | крестьянская вдова - мать Сапожникова Федора Степанова [1]
03 | Сапожникова Матрена Иванова: 24 / 37 | крестьянка - жена Сапожникова Федора Степанова [1]
04 | Сапожникова Прасковья Степанова: 49 / - | крестьянка - сестра Сапожникова Федора Степанова [1]
05 | Сапожников Кузьма Федоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
06 | Сапожников Дмитрий Федоров: - / 4 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
07 | Сапожников Алексей Федоров: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Федора Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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