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Сапожников Андрей Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожников Андрей Семенов
Пол
муж
Номер записи
1231
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 808об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 111
01 | Сапожников Михаил Андреев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Сапожников Григорий Михайлов: 42 / 55 | крестьянин - сын Сапожникова Михаила Андреева [1]
03 | Сапожникова Анисья Алексеева: 42 / 58 | крестьянка - жена Сапожникова Григория Михайлова [2]
04 | Сапожников Семен Михайлов: 34 / 47 | крестьянин - сын Сапожникова Михаила Андреева [1]
05 | Сапожникова Дарья Андреева: 21 / 34 | крестьянка - жена Сапожникова Семена Михайлова [4]
06 | Сапожников Андрей Семенов: 16 / 29 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
07 | Сапожникова Авдотья Кириллова: - / 31 | крестьянка - жена Сапожникова Андрея Семенова [6]
08 | Сапожников Алексей Семенов: 14 / 27 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
09 | Сапожникова Устинья Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Сапожникова Алексея Семенова [8]
10 | Сапожников Иван Семенов: 9 / 22 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
11 | Сапожникова Афимья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Семенова [10]
12 | Сапожникова Агафья Семенова: 12 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Семена Михайлова [4]
13 | Сапожникова Анна Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Сапожникова Андрея Семенова [6]
14 | Сапожников Степан Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Семенова [10]
15 | Сапожников Григорий Алексеев: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Алексея Семенова [8]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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