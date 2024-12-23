Сапожников Андрей Семенов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сапожников Андрей Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1231
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 111
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 808об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 111
01 | Сапожников Михаил Андреев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Сапожников Григорий Михайлов: 42 / 55 | крестьянин - сын Сапожникова Михаила Андреева [1]
03 | Сапожникова Анисья Алексеева: 42 / 58 | крестьянка - жена Сапожникова Григория Михайлова [2]
04 | Сапожников Семен Михайлов: 34 / 47 | крестьянин - сын Сапожникова Михаила Андреева [1]
05 | Сапожникова Дарья Андреева: 21 / 34 | крестьянка - жена Сапожникова Семена Михайлова [4]
06 | Сапожников Андрей Семенов: 16 / 29 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
07 | Сапожникова Авдотья Кириллова: - / 31 | крестьянка - жена Сапожникова Андрея Семенова [6]
08 | Сапожников Алексей Семенов: 14 / 27 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
09 | Сапожникова Устинья Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Сапожникова Алексея Семенова [8]
10 | Сапожников Иван Семенов: 9 / 22 | крестьянин - сын Сапожникова Семена Михайлова [4]
11 | Сапожникова Афимья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Семенова [10]
12 | Сапожникова Агафья Семенова: 12 / - | крестьянка - дочь Сапожникова Семена Михайлова [4]
13 | Сапожникова Анна Андреева: - / 4 | крестьянка - дочь Сапожникова Андрея Семенова [6]
14 | Сапожников Степан Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Семенова [10]
15 | Сапожников Григорий Алексеев: - / 2 | крестьянин - сын Сапожникова Алексея Семенова [8]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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