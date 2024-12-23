Сапожникова Агафья Зотова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сапожникова Агафья Зотова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1220
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 110
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Сапожникова Ивана Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 77
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1705
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 110
01 | Сапожников Иван Михайлов: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Агафья Зотова: 77 / - | крестьянская вдова - мать Сапожникова Ивана Михайлова [1]
03 | Сапожникова Марфа Алексеева: 46 / - | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Михайлова [1]
04 | Сапожников Антон Иванов: 19 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Михайлова [1]
05 | Сапожникова Дарья Васильева: 19 / - | крестьянка - жена Сапожникова Антона Иванова [4]
06 | Сапожников Иван Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Михайлова [1]
07 | Сапожникова Авдотья Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [6]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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