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Сапожникова Агафья Зотова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сапожникова Агафья Зотова
Пол
жен
Номер записи
1220
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Сапожникова Ивана Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
77
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1705
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 110
01 | Сапожников Иван Михайлов: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Сапожникова Агафья Зотова: 77 / - | крестьянская вдова - мать Сапожникова Ивана Михайлова [1]
03 | Сапожникова Марфа Алексеева: 46 / - | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Михайлова [1]
04 | Сапожников Антон Иванов: 19 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Михайлова [1]
05 | Сапожникова Дарья Васильева: 19 / - | крестьянка - жена Сапожникова Антона Иванова [4]
06 | Сапожников Иван Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Сапожникова Ивана Михайлова [1]
07 | Сапожникова Авдотья Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Сапожникова Ивана Иванова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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