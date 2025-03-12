Алферова Екатерина Григорьева
Из справочника
Ревизская сказка с. Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Алферова Екатерина Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1215
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 109
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Алферова Петра Маркова [4]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 109
01 | Алферов Марк Леонтьев: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Алферов Родион Марков: 28 / 41 | крестьянин - сын Алферова Марка Леонтьева [1]
03 | Алферова Авдотья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Алферова Родиона Маркова [2]
04 | Алферов Петр Марков: 25 / 38 | крестьянин - сын Алферова Марка Леонтьева [1]
05 | Алферова Екатерина Григорьева: 19 / 32 | крестьянка - жена Алферова Петра Маркова [4]
06 | Алферов Дмитрий Родионов: 1 / - | крестьянин - сын Алферова Родиона Маркова [2]
07 | Алферов Иван Родионов: - / 1 | крестьянин - сын Алферова Родиона Маркова [2]
08 | Алферова Авдотья Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Алферова Петра Маркова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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