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Алферов Родион Марков

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Алферов Родион Марков
Пол
муж
Номер записи
1212
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Алферова Марка Леонтьева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 109
01 | Алферов Марк Леонтьев: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Алферов Родион Марков: 28 / 41 | крестьянин - сын Алферова Марка Леонтьева [1]
03 | Алферова Авдотья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Алферова Родиона Маркова [2]
04 | Алферов Петр Марков: 25 / 38 | крестьянин - сын Алферова Марка Леонтьева [1]
05 | Алферова Екатерина Григорьева: 19 / 32 | крестьянка - жена Алферова Петра Маркова [4]
06 | Алферов Дмитрий Родионов: 1 / - | крестьянин - сын Алферова Родиона Маркова [2]
07 | Алферов Иван Родионов: - / 1 | крестьянин - сын Алферова Родиона Маркова [2]
08 | Алферова Авдотья Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Алферова Петра Маркова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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