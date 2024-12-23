Бочкова Ненила Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бочкова Ненила Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1207
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 108
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Бочкова Ивана Васильева [6]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 108
01 | Бочков Василий Кузьмин: 43 / 57 | крестьянин - глава
02 | Бочкова Лукерья Никитина: 67 / - | крестьянская вдова - тетя Бочкова Василия Кузьмина [1]
03 | Бочкова Марина Васильева: 43 / - | крестьянка - жена Бочкова Василия Кузьмина [1]
04 | Бочков Иван Семенов: 39 / - | крестьянин - двоюродный брат Бочкова Василия Кузьмина [1]
05 | Бочкова Авдотья Денисова: 33 / - | крестьянка - жена Бочкова Ивана Семенова [4]
06 | Бочков Иван Васильев: 17 / 30 | крестьянин - сын Бочкова Василия Кузьмина [1]
07 | Бочкова Ненила Семенова: - / 28 | крестьянка - жена Бочкова Ивана Васильева [6]
08 | Бочкова Наталья Васильева: 7 / - | крестьянка - дочь Бочкова Василия Кузьмина [1]
09 | Бочков Марк Иванов: 3 / - | крестьянин - сын Бочкова Ивана Семенова [4]
10 | Бочкова Прасковья Иванова: 2 / - | крестьянка - дочь Бочкова Ивана Семенова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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