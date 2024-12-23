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Бочкова Лукерья Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бочкова Лукерья Никитина
Пол
жен
Номер записи
1202
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
тетя Бочкова Василия Кузьмина [1]
Возраст по прошлой РС
67
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1715
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 108
01 | Бочков Василий Кузьмин: 43 / 57 | крестьянин - глава
02 | Бочкова Лукерья Никитина: 67 / - | крестьянская вдова - тетя Бочкова Василия Кузьмина [1]
03 | Бочкова Марина Васильева: 43 / - | крестьянка - жена Бочкова Василия Кузьмина [1]
04 | Бочков Иван Семенов: 39 / - | крестьянин - двоюродный брат Бочкова Василия Кузьмина [1]
05 | Бочкова Авдотья Денисова: 33 / - | крестьянка - жена Бочкова Ивана Семенова [4]
06 | Бочков Иван Васильев: 17 / 30 | крестьянин - сын Бочкова Василия Кузьмина [1]
07 | Бочкова Ненила Семенова: - / 28 | крестьянка - жена Бочкова Ивана Васильева [6]
08 | Бочкова Наталья Васильева: 7 / - | крестьянка - дочь Бочкова Василия Кузьмина [1]
09 | Бочков Марк Иванов: 3 / - | крестьянин - сын Бочкова Ивана Семенова [4]
10 | Бочкова Прасковья Иванова: 2 / - | крестьянка - дочь Бочкова Ивана Семенова [4]
Комментарий наборщика
Вдова Бочкова Семена Елизарова. Имя в документе: Мария (ошибка). Имя в ревизиях 1762 и 1782 г.г. - Лукерья Никитина (см. РГАДА ф.350 оп.2 д.21 л.451 и ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1503 соответственно).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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