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Медведев Семен Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Семен Петров
Пол
муж
Номер записи
1198
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Медведева Петра Семенова [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 107
01 | Медведев Петр Семенов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Аграфена Федорова: 35 / 48 | крестьянка - жена Медведева Петра Семенова [1]
03 | Медведев Никита Петров: 7 / - | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
04 | Медведев Федор Петров: 5 / 18 | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
05 | Медведев Семен Петров: 0 / 13 | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
06 | Медведева Дарья Петрова: 15 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Семенова [1]
07 | Медведева Прасковья Петрова: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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