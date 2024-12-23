Медведев Семен Петров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведев Семен Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1198
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 107
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Медведева Петра Семенова [1]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 807
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 107
01 | Медведев Петр Семенов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Аграфена Федорова: 35 / 48 | крестьянка - жена Медведева Петра Семенова [1]
03 | Медведев Никита Петров: 7 / - | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
04 | Медведев Федор Петров: 5 / 18 | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
05 | Медведев Семен Петров: 0 / 13 | крестьянин - сын Медведева Петра Семенова [1]
06 | Медведева Дарья Петрова: 15 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Семенова [1]
07 | Медведева Прасковья Петрова: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Семенова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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