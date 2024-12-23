Медведев Яков Данилов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведев Яков Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1193
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 106
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- сын Медведева Данилы Спиридонова [7]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 806об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 106
01 | Медведев Спиридон Федоров: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Василиса Гаврилова: 51 / 64 | крестьянка - жена Медведева Спиридона Федорова [1]
03 | Медведев Александр Федоров: 36 / 49 | крестьянин - брат Медведева Спиридона Федорова [1]
04 | Медведева Лукерья Григорьева: 28 / 41 | крестьянка - жена Медведева Александра Федорова [3]
05 | Медведев Борис Федоров: 28 / - | крестьянин - брат Медведева Спиридона Федорова [1]
06 | Медведева Лукерья Кузьмина: 27 / 40 | крестьянка - жена Медведева Бориса Федорова [5]
07 | Медведев Данила Спиридонов: 24 / 37 | крестьянин - сын Медведева Спиридона Федорова [1]
08 | Медведева Степанида Васильева: 19 / 32 | крестьянка - жена Медведева Данилы Спиридонова [7]
09 | Медведев Алексей Александров: 9 / 22 | крестьянин - сын Медведева Александра Федорова [3]
10 | Медведева Анна Фролова: - / 21 | крестьянка - жена Медведева Алексея Александрова [9]
11 | Медведев Степан Борисов: 2 / 15 | крестьянин - сын Медведева Бориса Федорова [5]
12 | Медведева Авдотья Борисова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Медведева Бориса Федорова [5]
13 | Медведев Иван Данилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Медведева Данилы Спиридонова [7]
14 | Медведева Авдотья Данилова: 10 / - | крестьянка - дочь Медведева Данилы Спиридонова [7]
15 | Медведева Прасковья Данилова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Медведева Данилы Спиридонова [7]
16 | Медведев Яков Данилов: - / 12 | крестьянин - сын Медведева Данилы Спиридонова [7]
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