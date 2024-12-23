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Медведева Прасковья Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Прасковья Данилова
Пол
жен
Номер записи
1192
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
106
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
дочь Медведева Данилы Спиридонова [7]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 806об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 106
01 | Медведев Спиридон Федоров: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Василиса Гаврилова: 51 / 64 | крестьянка - жена Медведева Спиридона Федорова [1]
03 | Медведев Александр Федоров: 36 / 49 | крестьянин - брат Медведева Спиридона Федорова [1]
04 | Медведева Лукерья Григорьева: 28 / 41 | крестьянка - жена Медведева Александра Федорова [3]
05 | Медведев Борис Федоров: 28 / - | крестьянин - брат Медведева Спиридона Федорова [1]
06 | Медведева Лукерья Кузьмина: 27 / 40 | крестьянка - жена Медведева Бориса Федорова [5]
07 | Медведев Данила Спиридонов: 24 / 37 | крестьянин - сын Медведева Спиридона Федорова [1]
08 | Медведева Степанида Васильева: 19 / 32 | крестьянка - жена Медведева Данилы Спиридонова [7]
09 | Медведев Алексей Александров: 9 / 22 | крестьянин - сын Медведева Александра Федорова [3]
10 | Медведева Анна Фролова: - / 21 | крестьянка - жена Медведева Алексея Александрова [9]
11 | Медведев Степан Борисов: 2 / 15 | крестьянин - сын Медведева Бориса Федорова [5]
12 | Медведева Авдотья Борисова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Медведева Бориса Федорова [5]
13 | Медведев Иван Данилов: 6 / 19 | крестьянин - сын Медведева Данилы Спиридонова [7]
14 | Медведева Авдотья Данилова: 10 / - | крестьянка - дочь Медведева Данилы Спиридонова [7]
15 | Медведева Прасковья Данилова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Медведева Данилы Спиридонова [7]
16 | Медведев Яков Данилов: - / 12 | крестьянин - сын Медведева Данилы Спиридонова [7]
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